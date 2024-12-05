«Расстреляли по пути в магазин»: эвакуированная из Селидово рассказала о зверствах ВСУ

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Ирина, эвакуированная из донецкого города Селидово, рассказала, как ее пытались расстрелять боевики ВСУ, когда она вышла в магазин за продуктами. Одна из пуль попала в нее, сообщает RT, и прошла на вылет. Женщину спас местный врач, которого украинские военные убили на следующий день.
По словам Ирины, все произошло 22 октября 2024 года, когда она решилась выйти в продуктовый — за едой и водой. На подступах к магазину она услышала выстрел из соседней многоэтажки, а после ее пронзила резкая боль.
Женщина отметила, что ВСУ постоянно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые дома из польских бесшумных минометов. Ее дом, сокрушается она, уже не подлежит восстановлению.
Беженка вспомнила, как ее знакомые пытались покинуть Селидово, когда после очередного обстрела была разрушена их квартира. Однако семье этого не удалось, так как все улицы были усеяны трупами и частями тел — «картина не для слабонервных, поэтому вернулись назад».
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«Не знаю кто это был. Но русских ещё в городе не было. Меня спасли ребята из другого дома, дотянули до туда. Там один паренёк предложил мне помощь… Сделал перевязку. Вечером он ушёл. А на утро мы его нашли убитым», — поделилась она в беседе с RT.
Женщина отметила, что ВСУ постоянно открывали огонь по мирному населению, обстреливали жилые дома из польских бесшумных минометов. Ее дом, сокрушается она, уже не подлежит восстановлению.
Беженка вспомнила, как ее знакомые пытались покинуть Селидово, когда после очередного обстрела была разрушена их квартира. Однако семье этого не удалось, так как все улицы были усеяны трупами и частями тел — «картина не для слабонервных, поэтому вернулись назад».
«Когда зашла российская армия, стало намного тише. Два дня мы спали спокойно. 8 ноября нас эвакуировали из Селидова», — поделилась женщина.Ирина подчеркнула, что ВСУ не давали им покоя даже во время эвакуации, пытаясь сорвать операцию. К месту сбора гражданских слетелись украинские дроны. Бойцы ВС РФ приказали всем разбежаться и открыли огонь по беспилотникам. За время эвакуации такое произошло трижды.
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Данил Пономарев