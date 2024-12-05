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ВС РФ продолжают наращивать давление на Покровском направлении. Кроме того, тактических успехов российским войскам удалось достичь на Красноармейском, Купянском и Запорожском участках фронта. О последних событиях в зоне СВО расскажет «Радио 1».
Курская область
Российские войска нанесли удар по группе ВСУ в районе Черкасского Поречного. Кроме того, ВС РФ атаковали формирования четырех механизированных, одной тяжелой механизированной, одной танковой и трех десантно-штурмовых бригад, а также две бригады территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Викторовка, Лебедевка, Леонидово, Малая Локня, Мартыновка, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Плехово, Правда и Свердликово.
Авиаподразделения и артиллерия нанесли удары по живой силе и технике противника в районах Куриловки, Нижнего Клина, Новой Сорочины, Суджи и Черкасского Поречного, а также в Басовке, Беловодах, Веселовке, Водолагах, Журавке и Мирополье в Сумской области. Экипаж Су-34 осуществил удар по скоплению личного состава и бронетехники ВСУ в приграничной зоне области.
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Кадыров подтвердил атаку беспилотника ВСУ на Грозный
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале подтвердил, что дрон ВСУ в среду атаковал центр Грозного и задел крышу здания полка полиции спецназначения имени Ахмата Кадырова.
«Куда угодно дроном ударяют <...> Сегодня в центре города ударили дроном. Разрушили крышу полка <...> Пострадали мирные люди», — сказал он.
Донецкое направление
Ситуация на Кураховском направлении для ВСУ становится всё более критической. Трасса Курахово – Запорожье находится под огневым контролем российских войск, что затрудняет ротацию и доставку боеприпасов. Посёлок Сухие Ялы перешёл под контроль России, а Старые Терны, имеющие стратегическое значение для украинских сил, были потеряны.
Покровское направление
На Покровском направлении российские войска освободили населённый пункт Жёлтое и продолжают наступление к Даченскому. Южнее посёлка Шевченко российские силы продолжают атаки вдоль железной дороги.
Кураховское направление
На Кураховском направлении отмечаются успехи российских войск в районе Романовки. В самом Курахово расширяется зона контроля российских подразделений, и с юга они атакуют Сухие Ялы, уже заняв часть населённого пункта. Положение противника в ряде сел фактически приводит к оперативному окружению, и отход украинских сил маловероятен, так как командование ВСУ запрещает своим подразделениям покидать позиции, несмотря на очевидную бессмысленность сопротивления.
Херсонское направление
На Херсонском направлении ситуация на правом берегу Днепра продолжает накаляться. Сообщается о том, что ВСУ накапливают силы в районе Антоновки. Одновременно украинская сторона заявляет о сосредоточении до 300 российских лодок для возможного форсирования реки.
Артиллерийские обстрелы с правого берега Днепра не прекращаются: за сутки противник 40 раз атаковал населённые пункты на левом берегу. В Алешках под огнём погибли трое мирных жителей, ещё семеро получили ранения. В Новой Каховке повреждён многоквартирный дом — шесть квартир разрушены, один из жителей госпитализирован с тяжёлыми травмами.
На Кинбурнской косе наблюдается укрепление российских позиций. Этот стратегически важный участок остаётся в центре внимания обеих сторон.
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Запорожское направление
На Запорожском направлении ВСУ активно укрепляют свои позиции в районе Орехова, к северу от Нестерянки. Оперативные данные подтверждают переброску дополнительных сил и активное использование дронов со стороны противника. Здесь преобладает контрбатарейная борьба, при этом российские войска активно применяют средства дальнего поражения. На земле значительных изменений позиций пока не зафиксировано.
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Красноармейское направление
ВС РФ продолжают развивать наступление, добиваясь успехов на нескольких участках. Обходным маневром они перерезали стратегически важную дорогу, ведущую в Красноармейск, обойдя населённый пункт Новопустынка. Это позволило другим штурмовым группам зайти на окраины самого населённого пункта и укрепиться на новых позициях, усиливая контроль над территорией.
В районе Желтого продвижение происходило вдоль железнодорожных путей, расположенных восточнее, что остаётся важным для обеспечения транспортной логистики и усложнения действий противника.
Купянское направление
На Купянском направлении идут особенно ожесточённые бои за плацдармы у Двуречной на западном берегу реки Оскол. По поступающим данным, ситуация складывается не в пользу российских подразделений. Противник предпринимает смелые попытки атак, включая использование бронемашин, хотя подтверждений успешного продвижения пока нет.
Южнее Купянска российские силы демонстрируют более успешные действия: со стороны Загрызово зафиксировано продвижение на юг местами до 400 метров. В районе Лозовой также отмечено локальное улучшение позиций.
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