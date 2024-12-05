ТАСС: ВС России перерезали боевикам ВСУ единственную ведущую из Курахово дорогу

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Российские войска перерезали украинским боевикам трассу Курахово — Запорожье, по которой те могли покинуть город. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков.
«Оборона противника к северу от Курахова продавлена, трасса Курахово - Запорожье фактически перерезана», — сказал собеседник агентства.В силовых структурах добавили, что у ВСУ почти нет шансов покинуть город.
Ранее стало известно, что украинская сторона планирует заявить о том, что готова к миру. Об этом написали обозреватели The Wall Street Journal.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года по приказу президента России Владимира Путина. Российский лидер предлагал Киеву урегулировать конфликт летом этого года, но на той стороне отказались.
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Никита Кротов