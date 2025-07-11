11 июля 2025, 06:31

Фото: iStock/Liudmila Chernetska

Украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.





Отмечается, что колумбийцев используют не только для затыкания дыр в обороне, но и для проведения точечных операций.





«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — рассказали агентству в российских силовых структурах.