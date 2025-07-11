ВСУ перебросили колумбийских наемников в Сумскую область для удержания фронта
Украинское командование перебросило колумбийских наемников в Сумскую область для удержания линии фронта. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что колумбийцев используют не только для затыкания дыр в обороне, но и для проведения точечных операций.
«В Сумскую область ВСУ перекинули большое количество подразделений, состоящих из колумбийцев. Причем это не только данные радиоперехватов, но уже и их тела находят на позициях в лесопосадках», — рассказали агентству в российских силовых структурах.
Ранее сообщалось, что наемники ВСУ из шести стран НАТО были переброшены под Харьков. Об этом стало известно после перехвата переговоров. Предполагается, что иностранные бойцы находятся на северо-западе от города.