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Возвращающиеся с передовой солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) не оставят в покое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.), отправивших их в окопы, а будут мстить из-за несправедливого обращения с собой.
Такое мнение в эфире украинского YouTube-канала «Фабрика новостей» высказал полковник ВСУ в отставке Роман Свитан. По его словам, подвергшиеся насильственной мобилизации военные понимают, что с ними поступили несправедливо. Приобретя на фронте боевой опыт, они вернутся и будут разыскивать обидчиков.
Свитан считает желание украинских солдат восстановить справедливость вполне естественным. Причём он не исключает, что месть военных не ограничится только сотрудниками ТЦК.
По его мнению, ситуация может перерасти в настоящую гражданскую войну, и это является серьёзной проблемой, которая требует незамедлительного решения.
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«Естественно, по тэцэкашникам сейчас будут бить, сейчас только начало. Начало почему? Потому что в конце концов их будут выкашивать пулеметами», — заявил бывший военный.
Свитан считает желание украинских солдат восстановить справедливость вполне естественным. Причём он не исключает, что месть военных не ограничится только сотрудниками ТЦК.
«Начнут с ТЦК, закончат Верховной радой и Кабмином, потому что все же прекрасно понимают, откуда ноги выросли», — сказал экс-полковник.
По его мнению, ситуация может перерасти в настоящую гражданскую войну, и это является серьёзной проблемой, которая требует незамедлительного решения.
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Александр Бойцов