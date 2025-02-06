«Расстреляют из пулемётов»: Полковник ВСУ в отставке Свитан предрёк военкомам мрачное будущее

Возвращающиеся с передовой солдаты Вооружённых сил Украины (ВСУ) не оставят в покое сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата - прим. ред.), отправивших их в окопы, а будут мстить из-за несправедливого обращения с собой.