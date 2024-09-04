«Разбросаны груды тел»: В США оценили удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве

Более трехсот боевиков из СНГ воюет в составе нацформирований киевского режима. Об этом сообщил в рамках совместной конференции СНГ и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Ташкенте по противодействию экстремизму и терроризму глава Антитеррористического центра Евгений Сысоев.