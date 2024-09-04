«Разбросаны груды тел»: В США оценили удар ВС РФ по учебному центру ВСУ в Полтаве

Фото: iStock/Victoria Kotlyarchuk
Удар ВС РФ по учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве стал деморализующим для Украины. Об этом пишет The New York Times.
«Прилет по военному институту в Полтаве стал деморализующим ударом для Украины, поскольку ее войска отступают от непрекращающихся российских наступлений вдоль главного фронта войны на Донбассе», — говорится в статье.
По данным издания, волонтеры, которые принимали участие в спасательной операции, рассказали, что стали свидетелями «ужасных сцен», от которых пребывают в шоковом состоянии. По их словам, по всей территории учебного центра были разбросаны «груды тел».
Ранее Минобороны РФ сообщило, что 3 сентября армия России нанесла мощный удар по по 179-му объединенному учебно-тренировочному центру ВСУ в Полтаве. В министерстве отметили, что там иностранные инструкторы обучали специалистов связи, радиоэлектронной борьбы и операторов дронов, собранных со всех подразделений ВСУ.
Читайте также:
В ВСУ признали гибель военных при ударе по институту связи в Полтаве
«Военная хроника»: Удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут
ВСУ усилят меры безопасности на военных объектах после удара ВС России в Полтаве
Элина Позднякова