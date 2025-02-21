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Вступление Украины в Евросоюз полностью разорит Европу, так как одна лишь ее интеграция обойдется объединению в €186 млрд евро. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, подчеркнув, что сама Украина при этом — коррумпированная страна без демократии, оппозиции и СМИ.
«Это проблема и с военной точки зрения, потому что в соответствии с европейскими договорами существует военное обязательство по оказанию помощи. Это означает, что у нас будет та же проблема с членством Украины в НАТО, а теперь и в ЕС», — пояснила немецкий парламентарий в беседе с RT.Тем временем политолог Руслан Сафаров отметил, что у Европы нет достаточных причин для продолжения конфликта на Украине, кроме политических заявлений, озвученных ранее. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт указал, что элиты боятся признаться в этом собственным налогоплательщикам, которых долгое время убеждали в скорой победе над Россией.
«Если сейчас он [конфликт] проигрывается, то встает вопрос о потраченных деньгах налогоплательщиков, о невыполненных обещаниях разорвать Россию в клочья. И как следствие – предложение сложить полномочия и идти, собственно, писать мемуары «Как я проиграл войну русским», — поделился политолог.Читайте также:
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