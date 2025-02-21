Вступление Украины в Евросоюз полностью разорит Европу, так как одна лишь ее интеграция обойдется объединению в €186 млрд евро. Об этом заявила депутат бундестага от партии «Союз Сары Вагенкнехт» Севим Дагделен, подчеркнув, что сама Украина при этом — коррумпированная страна без демократии, оппозиции и СМИ.