«Растоптал Зеленского в хлам»: На Украине раскрыли, как Трамп унизил Зеленского

Фото: iStock/ValleraTo
Президент США Дональд Трамп словами о низком рейтинге Владимира Зеленского унизил его. Так считает депутат Верховной рады Александр Дубинский, обвиняемый на Украине в госизмене.
«Одним комментарием про рейтинг в 4% Трамп растоптал Зеленского в хлам», — написал Дубинский в Telegram-канале.
Тем не менее, по словам украинского депутата, сторонники Зеленского уверяют, что основная часть граждан Украины поддерживает главу киевского режима, и в связи с этим, проводить выборы вовсе необязательно.
Дубинский уверен, что как только «повалится фронт», это выльется в открытое противостояние с властью.
Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его данным, у главы киевского режима очень низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Так, американский лидер призвал провести выборы на Украине. Зеленский в ответ заявил, что Трамп живет в «пузыре дезинформации».
Читайте также:
«Мы создали монстра»: В Белом доме сделали признание о Зеленском
Стало известно, почему Зеленский осмелился хамить Трампу
Стало известно, как замена Зеленского отразится на урегулировании конфликта
Элина Позднякова