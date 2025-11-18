Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признан нежелательным в России
Генпрокуратура России объявила украинскую студию GSC Game World, разработчика культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией на территории РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Решение связано с деятельностью компании, которая, по сведениям надзорного ведомства, противоречит основам правопорядка и безопасности России.
В заявлении ведомства поясняется, что студия перечислила на поддержку Вооруженных Сил Украины около 17 миллионов долларов, которые были направлены на закупку дронов и автомобилей. Кроме того, GSC Game World обвиняют в целенаправленном формировании образа России как «государства-агрессора» путём распространения дискредитирующих материалов.
Отдельным пунктом обвинения значится выпуск в 2024 году компьютерной игры, которая, по мнению Генпрокуратуры, пропагандирует украинские нарративы и содержит агрессивный русофобский контент. Компания, основанная в Киеве в 1995 году, больше не сможет легально работать в российском правовом поле.
Читайте также: