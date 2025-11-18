Разработчик игры S.T.A.L.K.E.R. признан нежелательным в России

18 ноября 2025, 17:27

GSC Game World попала под запрет в России за финансирование ВСУ

Фото: Istock / no_limit_pictures

Генпрокуратура России объявила украинскую студию GSC Game World, разработчика культовой серии игр S.T.A.L.K.E.R., нежелательной организацией на территории РФ. Об этом сообщает РЕН ТВ.