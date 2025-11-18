В России оценили слова Зеленского о желании прекратить конфликт на Украине
Политолог Светов: Заявление Киева о желании завершить конфликт — манипуляция
Заявления Киева о стремлении к скорейшему завершению конфликта являются манипуляцией. В этом уверен политолог Юрий Светов.
Ранее Владимир Зеленский заявил, что отправится в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта.
«Это чистой воды манипуляция, потому что сближения мы не видим, а слышим только слова. Причем эта манипуляция общественным мнением не только внутри своей страны, но и на Западе», — сказал Светов «Вечерней Москве».
Эксперт напомнил о коррупционном скандале на Украине, связанном с расходованием иностранных средств, на фоне которого западные лидеры по-прежнему продолжают оказывать Киеву военную поддержку. В качестве примера он привёл десятилетнее соглашение, подписанное между Украиной и Францией 17 ноября.
По мнению Светова, киевские власти делают громкие заявления о перемирии, однако сами рассчитывают на усиление присутствия НАТО.
Тем временем первый заместитель председателя Комитета по обороне Алексей Журавлев считает, что, несмотря на коррупционный скандал, Зеленский не лишится власти на Украине.
«Не нужно питать лишних иллюзий — Зеленский будет сидеть на своем месте, пока он угоден Западу. По всей стране идет такое унижение населения, его как скот загоняют в армию под дулами автоматов, а украинцы на это не ведут ни ухом, ни рылом, как будто, так и надо», — заявил депутат Общественной Службе Новостей.
По его словам, Зеленский остаётся удобной фигурой для Вашингтона и Брюсселя, а во всём происходящем на Украине пытаются обвинить Москву.