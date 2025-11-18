18 ноября 2025, 15:35

Политолог Светов: Заявление Киева о желании завершить конфликт — манипуляция

Владимир Зеленский

Заявления Киева о стремлении к скорейшему завершению конфликта являются манипуляцией. В этом уверен политолог Юрий Светов.





Ранее Владимир Зеленский заявил, что отправится в Турцию для переговоров с целью ускорения завершения конфликта.





«Это чистой воды манипуляция, потому что сближения мы не видим, а слышим только слова. Причем эта манипуляция общественным мнением не только внутри своей страны, но и на Западе», — сказал Светов «Вечерней Москве».

«Не нужно питать лишних иллюзий — Зеленский будет сидеть на своем месте, пока он угоден Западу. По всей стране идет такое унижение населения, его как скот загоняют в армию под дулами автоматов, а украинцы на это не ведут ни ухом, ни рылом, как будто, так и надо», — заявил депутат Общественной Службе Новостей.