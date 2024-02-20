Разработку FPV-дронов в России начали ещё до начала СВО

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу поручил приступить к разработке FPV-дронов ещё до начала спецоперации, об этом сообщил глава Центра комплексных беспилотных решений (ЦКБР) Дмитрий Кузякин в интервью для «ТАСС».
Кузякин рассказал, что соответствующее поручение от главы оборонного ведомства ещё летом 2021 года.
По его словам, специалисты приступили к работе в этом направлении сразу после поручения Шойгу. В ЦКБР принялись обучать пилотом беспилотников, разрабатывать новые технологии, что стало большой неожиданной для врага на полях специальной военной операции.
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«Очевидно, что наше руководство как раз имело понимание о будущей значимости БПЛА новой волны, базирующихся на доступной элементной базе и открытом программном обеспечении», — отметил Кузякин.
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Евгения Парфентьева