Разведчик Алиев рассказал, как три недели в одиночку отбивал атаки ВСУ

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Разведчик-сапёр Вооружённых сил РФ Закарья Алиев на протяжении трёх недель в одиночку оборонял опорный пункт, захваченный российскими штурмовиками. Солдата бомбили, обстреливали, но он сумел продержаться, и даже предлагал противнику сдаться.
Подробности своей индивидуальной «маленькой войны» боец рассказал РИА Новости. По его словам, эвакуационная группа не могла к нему подобраться, так как все подходы простреливались украинскими боевиками. Позиция представляла собой несколько блиндажей, соединённых подземными тоннелями. Алиев нашёл крепкий блиндаж, который ВСУ не смогли разбомбить, и укрывался в нём. Противник считал, что российский солдат уже убит, но он всякий раз появлялся в новом месте.
Солдат удерживал позицию три недели. Он не просто оборонялся, но даже атаковал противника. Российские бойцы не могли подойти к нему, но сбрасывали с беспилотников еду, боеприпасы и отгоняли вражеские дроны. Следуя за БПЛА, Закарья прошёл через минное поле и вышел к своим. Сейчас он находится под присмотром врачей. Глава Дагестана Сергей Меликов позвонил его матери Халисат Ахмедовне и поблагодарил за воспитание такого сына.
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«Я им кричал: либо сдавайтесь, либо открываю огонь на поражение. Они в ответ начинали палить, как ненормальные», — вспоминал разведчик.
Солдат удерживал позицию три недели. Он не просто оборонялся, но даже атаковал противника. Российские бойцы не могли подойти к нему, но сбрасывали с беспилотников еду, боеприпасы и отгоняли вражеские дроны. Следуя за БПЛА, Закарья прошёл через минное поле и вышел к своим. Сейчас он находится под присмотром врачей. Глава Дагестана Сергей Меликов позвонил его матери Халисат Ахмедовне и поблагодарил за воспитание такого сына.
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Александр Бойцов