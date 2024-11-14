Российский разведчик рассказал, как предлагал бойцам ВСУ сдаться

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Разведчик-сапер Вооруженных сил России Закарья Алиев во время одиночного отражения атак ВСУ на запорожском направлении предлагал украинским боевикам сдаться, рассказал он РИА Новости.
«Либо сдавайтесь, либо я нападаю», — кричал Алиев в сторону ВСУ.Однако в ответ они продолжали стрелять.
Алиев ранее сообщил, что на протяжении трех недель держал оборону на взятом российской штурмовой группой опорном пункте, отражая атаки украинских боевиков в одиночку. Подробнее о том, как боец Закарья Алиев в одиночку удерживал захваченный опорный пункт ВСУ на Запорожском фронте можно прочитать в нашем материале.
При этом, как уточнил разведчик, от украинской стороны предложений сдаться не поступало.
Ранее сообщалось, что российские бойцы попали под газовую атаку и удары десятков дронов ВСУ, но сумели выжить.
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