Разведчик Хаски: ВСУ случайно узнали о потере ими Федоровки в ДНР
Командование ВСУ случайно выяснило, что населенный пункт Федоровка фактически утерян. Гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Хаски заявил, что о заходе в пункт армии России в ВСУ стали догадываться лишь после того, как в центре поселка украинские военные перестали выходить на связь. Его процитировало агентство ТАСС.
«Нас заходило 16 человек, четыре группы по четыре человека. Закрепились в нескольких зданиях, заняли оборону, переночевали», — отметил разведчик.
Со слов Хаски, утром начались активные действия, российские военные начали продвижение. Он уточнил, что бойцы ВСУ были «не особенно заряжены на работу».
«Прошли пол населенника и в середине его уничтожили минометную позицию, взяли пленного. Ему дают команду стрелять, а он не стреляет, только тогда они (командование ВСУ) что-то заподозрили, а потом и поняли, что населенник наш», — обратил внимание разведчик.
Хаски подчеркнул, что для проверки украинские военные прислали свой беспилотник. Плененный вышел под камеру для демонстрации командованию якобы вышедшей из строя рации. В ответ на него сбросили взрывчатку с БПЛА ВСУ. После этого украинская сторона попыталась контратаковать российских бойцов.