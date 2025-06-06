Разведчик Хаски: ВСУ случайно узнали о потере ими Федоровки в ДНР

06 июня 2025, 15:45

Фото: iStock/ Gennadiy Kravchenko

Командование ВСУ случайно выяснило, что населенный пункт Федоровка фактически утерян. Гвардеец-разведчик группировки войск «Восток» с позывным Хаски заявил, что о заходе в пункт армии России в ВСУ стали догадываться лишь после того, как в центре поселка украинские военные перестали выходить на связь. Его процитировало агентство ТАСС.







«Нас заходило 16 человек, четыре группы по четыре человека. Закрепились в нескольких зданиях, заняли оборону, переночевали», — отметил разведчик.

«Прошли пол населенника и в середине его уничтожили минометную позицию, взяли пленного. Ему дают команду стрелять, а он не стреляет, только тогда они (командование ВСУ) что-то заподозрили, а потом и поняли, что населенник наш», — обратил внимание разведчик.