Хинштейн: украинский FPV-дрон атаковал рыбака вблизи Суджи
В Курской области украинский FPV-дрон атаковал рыбака. Инцидент произошел около водоема вблизи села Мартыновка Суджанского района. Об этом сообщил врио губернатора региона Александр Хинштейн в своем телеграм-канале.
В результате удара 50-летний мужчина получил множественные рваные травмы левой стопы и правой голени. Пострадавший с серьезными ранениями был экстренно доставлен в областную больницу.
Врио главы региона призвал местных жителей соблюдать меры предосторожности и воздержаться от посещения приграничных территорий, пока они станут безопасными.
Перед этим сообщалось, что Запад планировал операцию, целью которой был захват Курской атомной электростанции и продвижение сил ВСУ до Белгорода.
Читайте также: