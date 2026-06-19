Разведчик «Центра» Григоренко кирпичом уничтожил преследовавший его дрон ВСУ
Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко рассказал, что после спасения себя и сослуживца из горящей БМП уничтожил кирпичом преследовавший их дрон ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.
По словам военного, его напарник подвернул ногу и не мог быстро бежать. Из-за этого им приходилось уходить от беспилотника с остановками на отдых. Григоренко сообщил, что решил тянуть время и дождаться, пока у аппарата сядет батарея. Когда дрон полетел прямо на него, он бросил кирпич и попал.
После этого беспилотник сдетонировал. Боец получил осколочные ранения, но сумел вместе с товарищем добраться до сослуживцев. Оттуда его эвакуировали в тыл.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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