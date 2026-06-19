Разведчик «Центра» Григоренко кирпичом уничтожил преследовавший его дрон ВСУ

19 июня 2026, 09:25

Фото: iStock/IherPhoto

Разведчик 1487-го полка группировки войск «Центр» Петр Григоренко рассказал, что после спасения себя и сослуживца из горящей БМП уничтожил кирпичом преследовавший их дрон ВСУ. Об этом сообщает ТАСС.