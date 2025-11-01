Орбан раскритиковал воинственную политику Туска по Украине

01 ноября 2025, 15:59

Виктор Орбан (Фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал воинственную политику польского коллеги Дональда Туска в отношении Украины.





В записи в соцсети X (бывший Twitter) он заявил, что военная линия Туска терпит поражение. Украина теряет европейские деньги, а поляки устали от конфликта.



Орбан обвинил Туска в том, что он превратил Варшаву в вассала Брюсселя, и указал на внутренние проблемы Польши — нестабильность правительства и поражение его партии на президентских выборах 2025 года.



По словам венгерского премьера, нападками на мирную позицию Будапешта Туск пытается отвлечь внимание от этих проблем.





«Венгрия идет по другому пути — пути мира», — заключил Орбан.