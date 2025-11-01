Орбан раскритиковал воинственную политику Туска по Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан раскритиковал воинственную политику польского коллеги Дональда Туска в отношении Украины.
В записи в соцсети X (бывший Twitter) он заявил, что военная линия Туска терпит поражение. Украина теряет европейские деньги, а поляки устали от конфликта.
Орбан обвинил Туска в том, что он превратил Варшаву в вассала Брюсселя, и указал на внутренние проблемы Польши — нестабильность правительства и поражение его партии на президентских выборах 2025 года.
По словам венгерского премьера, нападками на мирную позицию Будапешта Туск пытается отвлечь внимание от этих проблем.
«Венгрия идет по другому пути — пути мира», — заключил Орбан.
В конце октября Туск заявил, что Украина якобы имеет право бить по российским объектам в Европе.