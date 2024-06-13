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В Харьковской области в составе штурмовых бригад ВСУ в боевых действиях принимают участие военные, чей средний возраст превышает 45 лет. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Раньше мы называли "бригадой дедов" 32-ю ОМБР. Большая часть бригады была пенсионного возраста. Сейчас это название можно давать большинству бригад ВСУ», — говорится в сообщении.
По словам собеседника агентства, 92-ю отдельную штурмовую и 32-ю мотострелковую бригады ВСУ, которые находятся в Харьковской области, после разгрома и больших потерь были пополнены мобилизованными предпенсионного возраста.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что место дислокации ВСУ было поражено в Белозерском районе подконтрольной Киеву части Херсонской области.
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