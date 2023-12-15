Разведчики группировки «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командирами ВСУ

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Разведчики группировки ВС РФ «Запад» уничтожили бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.
«Расчет 120-мм миномета «Сани» разведывательного подразделения группировки войск «Запад» уничтожил бронеавтомобиль с командным составом ВСУ на Купянском направлении в зоне проведения специальной военной операции», — цитирует агентство сообщение оборонного ведомства.
В Минобороны уточнили, что разведчики получили информацию о прибытии командного состава одного из подразделений ВСУ на передовую, после чего дроны-разведчики зафиксировали передвижение автомобиля с украинским офицерским составом.
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