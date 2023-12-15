РИА Новости: Артиллеристы группировки «Запад» уничтожили группировку ВСУ

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
Самоходные гаубицы «Акация» 6-й общевойсковой армии группировки войск ВС РФ «Запад» по наводке российских беспилотников уничтожили бронегруппу Вооружённых сил Украины (танк и две БМП) на Купянском направлении СВО. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.
«Противник попытался скрыться в складках местности. Однако с нашей тактикой и выставленными постами от наших стволов не скроется ни одна машина. В итоге сначала остановили продвижение, потом скорректировали огонь и уже ударили не только по бронегруппе, но и по живой силе ВСУ», — поведал журналистам командир одного из артиллерийских расчётов «Акаций» с позывным «Ока».В настоящее время 617 тысяч военнослужащих находятся в зоне проведения спецоперации на территории Украины, рассказал ранее президент России. Он также сообщил, что участие в военных действиях принимают 244 тысячи человек из числа мобилизованных.
Читайте также:
Российские «Грады» ночью уничтожили позиции ВСУ под Красным Лиманом
Костромские десантники уничтожили группу ВСУ вблизи Артёмовска в ДНР
Группировка «Запад» уничтожила опорные пункты ВСУ под Купянском
Артем Путинцев