Военные 22-й бригады ВСУ в Харьковской области отказываются ехать на передовую
В Харьковской области возникла необычная ситуация. Боевики 22-й бригады ВСУ в районе Григоровки начали массово отказываться выдвигаться на позиции, пишет РИА Новости.
Этот поворот событий совпал с увольнением украинского певца Виталия Козловского из армии.
Мужчина служил солдатом меньше месяца. По информации российских силовых структур, его отпустили из-за необходимости ухаживать за женой с инвалидностью. За время службы певец не был на передовой. Он проводил концерты в тылу. Отказ бойцов выполнять приказы вызывает вопросы. Некоторые эксперты связывают это с увольнением Козловского.
