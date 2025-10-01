Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в трех районах Ростовской области
Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над территорией Ростовской области. БПЛА зафиксировали и перехватили в трех районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.
Военные ликвидировали воздушные цели на севере области: в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.
В результате падения обломков одного из дронов на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе произошло возгорание кровли здания и сухой травы в поле. Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пламя.
«Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — добавил Слюсарь.Жертв и пострадавших среди местного населения нет.
