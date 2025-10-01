Силы ПВО уничтожили дроны ВСУ в трех районах Ростовской области

01 октября 2025, 06:49

Фото: iStock/bbsferrari

Силы ПВО уничтожили беспилотники ВСУ над территорией Ростовской области. БПЛА зафиксировали и перехватили в трех районах, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.





Военные ликвидировали воздушные цели на севере области: в Верхнедонском, Миллеровском и Шолоховском районах.



В результате падения обломков одного из дронов на территории промышленного объекта в Верхнедонском районе произошло возгорание кровли здания и сухой травы в поле. Прибывшие пожарные расчеты оперативно ликвидировали пламя.





«Ночью также были обесточены несколько поселков Верхнедонского и Шолоховского района. Их энергоснабжение на данный момент восстановлено по резервной схеме», — добавил Слюсарь.

