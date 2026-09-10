Разведчики «Севера» сообщили о поражении средств связи ВСУ в Харьковской области

10 сентября 2026, 08:09

РИА: бойцы «Севера» осенью уничтожили около 15 средств связи ВСУ под Харьковом

Фото: iStock/Diy13

Командир подразделения разведывательных беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Азарт» заявил, что с начала сентября российские военные уничтожили в Харьковской области порядка 15 антенн и терминалов спутниковой связи Starlink, которыми пользовались ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.