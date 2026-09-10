Разведчики «Севера» сообщили о поражении средств связи ВСУ в Харьковской области
Командир подразделения разведывательных беспилотных систем 11-го армейского корпуса группировки «Север» с позывным «Азарт» заявил, что с начала сентября российские военные уничтожили в Харьковской области порядка 15 антенн и терминалов спутниковой связи Starlink, которыми пользовались ВСУ. Об этом пишет РИА Новости.
По словам военнослужащего, экипажи разведывательных дронов находят оборудование противника и передают координаты на пункты управления. Затем к ударам подключаются артиллерия и операторы ударных БПЛА.
Для поражения целей расчеты применяют дроны с осколочно-фугасными боеприпасами и взрывными устройствами. «Азарт» отметил, что потеря каналов связи и доступа к интернету осложняет украинскому командованию управление подразделениями.
Он добавил, что разведка после обнаружения спутниковых терминалов определяла позиции операторов украинских беспилотников. По этим точкам российские силы наносили огневые удары.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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