«Остаются украинскими»: Зеленский резко отреагировал на требование РФ признать Донбасс российским
Владимир Зеленский заявил, что не принимает требование Москвы о признании всего Донбасса российской территорией.
Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском. Информацию передают украинские СМИ.
По словам главаря киевского режима, Россия настаивает на признании Донбасса за ней, однако, даже если какая-либо страна пойдет на такой шаг, это, по его мнению, не принесет Москве реальной выгоды. Он подчеркнул, что подобное решение не станет массовым, а любые документы от имени Украины может подписывать только президент страны.
Политик также отметил, что «украинские территории остаются украинскими».
