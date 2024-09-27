Разведка США предупреждает: удары Украины по России могут вызвать мощный ответ Москвы

Американская разведка предостерегает Вашингтон от разрешения Украине наносить удары дальнобойным оружием по территории России, опасаясь мощного ответа Москвы, сообщает The New York Times.
По мнению разведчиков, подобные действия могут спровоцировать активизацию диверсий в Европе и атаки на военные базы США и их союзников.
Разрешение на такие удары зависит от президента США Джо Байдена, который пока не дал окончательного ответа. Поддерживающие решение считают, что это позволит ВСУ ударить по российским базам и складам, что затруднит снабжение фронта. Однако разведка сомневается, что у Украины достаточно ракет для значительного влияния на ход конфликта, и предупреждает, что Россия может перенести объекты за пределы их досягаемости.
Президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину, указав на возможность применения ядерного оружия при агрессии с участием ядерного государства, что усиливает напряженность вокруг возможных ударов Украины по территории России.
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Разрешение на такие удары зависит от президента США Джо Байдена, который пока не дал окончательного ответа. Поддерживающие решение считают, что это позволит ВСУ ударить по российским базам и складам, что затруднит снабжение фронта. Однако разведка сомневается, что у Украины достаточно ракет для значительного влияния на ход конфликта, и предупреждает, что Россия может перенести объекты за пределы их досягаемости.
Президент России Владимир Путин предложил обновить ядерную доктрину, указав на возможность применения ядерного оружия при агрессии с участием ядерного государства, что усиливает напряженность вокруг возможных ударов Украины по территории России.
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Елена Перлова