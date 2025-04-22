ВСУ перебросили шестой элитный полк в курское приграничье

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В приграничье Курской области зафиксировано присутствие элитного 6-го полка сил специального назначения (ССО) Вооруженных сил Украины. Об этом пишет РИА Новости.
По информации источника в группировке войск «Север», данный полк был переброшен для координации действий менее подготовленных подразделений ВСУ в условиях текущих боевых действий.
Согласно разведданным, 6-й полк ССО активно участвует в наступательных операциях, направленных на противодействие действиям российских войск. При этом украинские подразделения усиливают свои позиции вдоль государственной границы. Ситуация на Курском направлении остается напряженной.
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Согласно разведданным, 6-й полк ССО активно участвует в наступательных операциях, направленных на противодействие действиям российских войск. При этом украинские подразделения усиливают свои позиции вдоль государственной границы. Ситуация на Курском направлении остается напряженной.
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Дарья Осипова