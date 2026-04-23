Развожаев сообщил об атаке БПЛА на Севастополь
Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала в окрестностях Севастополя, город пытаются атаковать украинские беспилотники. Об этом в соцсетях сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Согласно предварительной информации, российские военные сбили три БПЛА в районе Северной стороны и Инкермана. Гражданские объекты не пострадали, добавил глава города со ссылкой на спасательную службу.
В последнее время ВСУ все чаще пытаются атаковать Севастополь и другие территории Крыма. Вчера ночью недалеко от города вновь работала система ПВО.
Ранее в оперштабе Краснодарского края сообщили об экологической проблеме в Туапсе. В воздухе зафиксировали повышенную концентрацию вредных веществ из-за пожара, вызванного ударом БПЛА.
Читайте также: