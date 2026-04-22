ПВО отражает атаку беспилотников на Севастополь
Развожаев: силы ПВО сбили пять беспилотников в районе Севастополя
Активность украинской беспилотной авиации зафиксировали в окрестностях Севастополя. О последствиях атаки в социальных сетях сообщил глава города Михаил Развожаев.
По предварительной информации, среди мирных жителей жертв и пострадавших нет. Однако в районе улицы Шабалина фрагменты сбитого беспилотника повредили два автомобиля. Кроме того, в одном из жилых домов выбило несколько окон.
«В Севастополе силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ. Сбито пять БПЛА над морем и в различных районах города», — написал Развожаев.
Ранее в результате атаки ВСУ на Запорожскую область повреждения получил реабилитационный центр для крупных хищников. Помощь ветеринаров понадобилась четырем животным.