Развожаев назвал атаку ВСУ на Севастополь одной из самых массированных

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Одну из самых массированных атак ВСУ на Севастополь отразили российские системы ПВО и флот, заявил в Telegram-канале глава региона Михаил Развожаев.
«По всем целям наши военные отработали над морем: было уничтожено более 50 беспилотников на подлете к Севастополю и несколько морских дронов в акватории», — сказано в посте чиновника.Он добавил, что попытка боевиков испортить людям майские праздники провалена. Городские объекты и объекты акватории не пострадали, подчеркнул Развожаев. Губернатор призвал доверять только официальным информационным источникам.
В Минобороны России докладывали о сбитии 121 украинского дрона над регионами страны за ночь. 89 аппаратов сбили над Крымом, а еще 23 — над черноморской акваторией.
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Никита Кротов