В ООН обеспокоились на фоне сообщений о пытках пленных ВС РФ боевиками ВСУ

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Комитет ООН против пыток обеспокоен сообщениями о жестоком обращении и пытках в отношении российских военнопленных. Об этом сказано в документе с выводами членов комитета после изучения ситуации в зоне боевых действий.
«Комитет... выразил обеспокоенность в связи с сообщениями, содержащими утверждения о пытках и жестоком обращении, угрозах, унижениях и других нарушениях в отношении российских военнопленных, которые, как утверждается, были совершены украинскими вооруженными силами и военной полицией, а также неадекватная регистрация и отчетность об их видимых повреждениях, полученных в результате пыток или жестокого обращения, среди прочих проблем», — говорится в публикации.В международной организации добавили, что нельзя отступать от запрещения пыток, поскольку их не оправдывают никакие исключительные обстоятельства.
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