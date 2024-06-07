Развозжаев раскрыл обстановку в Севастополе из-за постоянных ракетных атак ВСУ

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Обстановка в Севастополе из-за украинских атак напряженная, однако контролируемая. Об этом рассказал губернатор Севастополя Михаил Развожаев в интервью РИА Новости на ПМЭФ.
«В настоящее время обстановка напряженная, но контролируемая. Враг предпринимает, к сожалению, ракетные атаки по Севастополю, прежде всего по военной инфраструктуре», – сказал Развожаев.
По его словам, силы ПВО эффективно отражают вражеские атаки. При этом он подчеркнул, что ситуация продолжает оставаться контролируемой и поблагодарил военнослужащих РФ за защиту города и всего полуострова.
Развожаев отметил, что из-за постоянных ракетных атак, атак беспилотников и сигналов воздушной тревоги в городе существует определённая готовность, однако внутреннего напряжения нет, а ситуация не критическая.
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