Стало известно число находящихся в плену РФ нацистов из «Азова»*

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В российском плену на данный момент находится более 900 нацистов из украинского «Азова»*. Об этом со ссылкой на представителей запрещенного батальона сообщает «РБК-Украина».
«Сегодня более 900 бойцов «Азова»* остаются в плену», — заявил источник издания.Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявлял, что боевики «Азова»* были в числе напавших на Курскую область вместе с другими запрещенными в РФ подразделениями. По его словам, часть из этих подразделений уже была уничтожена.
«Часть из них уже уничтожены, есть пленные из этих подразделений тоже», — рассказал командир.Напомним, «Азов»* был создан в 2014 г. Батальон участвовал в боевых действиях на стороне ВСУ, включен в состав национальной гвардии и замечен во множестве военных преступлений. В августе 2022 г. Верховный суд России признал «Азов»* террористической организацией, запретив ее деятельность на территории РФ.
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*организация признана террористической и запрещена в Российской Федерации
Данил Пономарев