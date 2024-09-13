Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны

Фото: istock/Diy13
Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение. Об этом информирует РИА Новости.
В Пекине 12 - 14 сентября проходит Сяншаньский форум по безопасности, где заместитель министра обороны РФ Александр Фомин возглавляет российскую делегацию.
По его словам, раньше киевский режим использовал образ жертвы, однако сейчас агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно опровергла эту ложь.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что страны НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам по формулам Киева. По его словам, это может привести к столкновению ядерных держав.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина
Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ говорит о прямом участии НАТО в конфликте
«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — пояснил он, выступая на открытии форума.
По его словам, раньше киевский режим использовал образ жертвы, однако сейчас агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно опровергла эту ложь.
Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что страны НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам по формулам Киева. По его словам, это может привести к столкновению ядерных держав.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Читайте также:
НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
НАТО призвали прислушаться к заявлению Путина
Путин: разрешение ВСУ бить вглубь РФ говорит о прямом участии НАТО в конфликте
Дарья Осипова