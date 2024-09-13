Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс раскрывает подробности плана Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Вэнс утверждает, что Трамп предложит России, Украине и европейским странам обсудить условия мирного урегулирования, при этом линия фронта может стать демилитаризованной зоной.