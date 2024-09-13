Боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон

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Боевики Вооруженных сил Украины начали использовать дроны с боеприпасами, которые начиняют сильно воспламеняющимся веществом по типу термита. Об этом информирует ТАСС.
В беседе с ТАСС представитель силовых структур рассказал, что военные ВС России уже научились противостоять их воздействию.
По его словам, дроны остались у ВСУ те же, однако сбрасывать с них они стали «зажигалки», которые мощнее предыдущих. Он отметил, что они выжигают даже бетон.
Источник отметил, что российским военным все же удается оперативно справляться с таким пожаром.
Ранее сообщалось, что ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот, а люди после нападения боевиков Вооруженных сил Украины под Курском задыхались от желтого дыма.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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По его словам, дроны остались у ВСУ те же, однако сбрасывать с них они стали «зажигалки», которые мощнее предыдущих. Он отметил, что они выжигают даже бетон.
«Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьезно, то они представляют серьезную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны», — поделился представитель силовых структур.
Источник отметил, что российским военным все же удается оперативно справляться с таким пожаром.
Ранее сообщалось, что ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот, а люди после нападения боевиков Вооруженных сил Украины под Курском задыхались от желтого дыма.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова