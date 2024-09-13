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Боевики ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО, который выжигает даже бетон

ТАСС: ВСУ начали использовать дроны с термитом в зоне СВО
13 сентября 2024, 09:06
Фото: iStock/Diy13

Фото: iStock/Diy13

Боевики Вооруженных сил Украины начали использовать дроны с боеприпасами, которые начиняют сильно воспламеняющимся веществом по типу термита. Об этом информирует ТАСС.
В беседе с ТАСС представитель силовых структур рассказал, что военные ВС России уже научились противостоять их воздействию.

По его словам, дроны остались у ВСУ те же, однако сбрасывать с них они стали «зажигалки», которые мощнее предыдущих. Он отметил, что они выжигают даже бетон.



«Поэтому в этой ситуации уже подумываем об огнетушителях. Но если серьезно, то они представляют серьезную угрозу, учитывая, что сейчас очень сухая трава, здесь особо дождей нет, и пожар распространяется на позиции в разные стороны», — поделился представитель силовых структур.

Источник отметил, что российским военным все же удается оперативно справляться с таким пожаром.

Ранее сообщалось, что ВСУ при обстрелах Курской области применяли снаряды с неизвестным газом, от которого погибал домашний скот, а люди после нападения боевиков Вооруженных сил Украины под Курском задыхались от желтого дыма.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#дроны
В Одессе у ж/д станции, где находились склады ВСУ, прогремели взрывы, сообщило подполье
Подполье: в Одессе у ж/д станции, где находились склады ВСУ, прогремели взрывы
13 сентября 2024, 08:52

Фото: istock/Vladimir Zapletin

Координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев сообщил, что в Одессе у ж/д станции, где находились склады Вооруженных сил Украины, прогремели взрывы. Об этом информирует РИА Новости.
По его словам, взрывы прозвучали в 2:45 на восточной окраине Одессы. Местные жители отметили, что они доносились со стороны железнодорожной станции Одесса-Восточная (Куяльник).

На ней находятся несколько складов, где постоянно осуществляется работа с военными грузами, а также две большие секции с гаражами для хранения военной техники, добавил он.

Кроме этого, в пригороде Одессы был нанесен удар по порту Черноморска. По словам Лебедева, сопровождался он продолжительной детонацией. Подпольщик добавил, что после взрыва на место направились более десятка «скорых».

Помимо этого, с аэродрома «Школьный» вылетел вертолет, который также направился к месту взрыва, однако после он улетел в направлении Румынии/Молдавии.

Удары по украинской инфраструктуре со стороны российских вооруженных сил начались 10 октября 2022 года, всего через два дня после теракта на Крымском мосту, который, по мнению российских властей, был организован украинскими спецслужбами. С тех пор воздушная тревога объявляется в украинских регионах ежедневно.

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#воздушная тревога
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Стало известно, сколько ракет Storm Shadow осталось у Киева
Telegraph: у Киева осталось немного ракет Storm Shadow из-за ударов по Крыму
13 сентября 2024, 08:51

Фото: iStock/PavelRodimov

У Киева после ударов по Крыму осталось немного ракет Storm Shadow. Об этом информирует издание Telegraph, ссылаясь на источники в военной сфере.
Франция и Великобритания поставляют ВСУ дальнобойные ракеты Storm Shadow, которыми они наносят удары по российским тылам и гражданским объектам.

Боевики применяли их для ударов по Луганску, мостам между Херсонской областью и Крымом, по Севастополю.

«У Украины осталось относительно немного ракет Storm Shadow после их использования в большом количестве для борьбы с Россией в Крыму», — отмечает издание.

Конгрессвумен украинского происхождения Виктория Спартц, которая представляет Республиканскую партию США, пояснила, что снятие запрета на удары Вооруженных сил Украины западным дальнобойным оружием вглубь РФ может спровоцировать Российскую Федерацию, тогда Америке, по ее словам, придется отправить на Украину «подкрепление».

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

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Минобороны России сообщило о поражении пункта дислокации с 10 бойцами ВСУ
13 сентября 2024, 08:30

Фото: iStock/anmbph

Российские военные группировки войск «Запад» поразили пункт дислокации с 10 военными Вооруженных сил Украины. Об этом проинформировало Минобороны России.
Сообщается, что разведка цели и наведение орудия проводились с помощью дронов. Командир орудия с позывным Третий сообщил, что удар был нанесен расчетом самоходной артиллерийской установки (САУ) «Пион». Выстрелы производились на дистанцию примерно 20-25 км.

«Поразили временный пункт дислокации живой силы ВСУ в количество 10 человек», — отметил он.

Уничтожение боевиков ВСУ было также зафиксировано с помощью дронов. Старший офицер батареи с позывным Костер пояснил, что в основном расчет занимается контрбатарейной борьбой, а также добавил при этом, что орудие благодаря калибру 203-мм работает на дистанции до 37 км. Отмечается, что среди пораженных целей есть натовские гаубицы М777, САУ Caesar и Krab.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Спецоперация приобрела новое измерение, заявили в Минобороны
Замглавы МО: после вторжения ВСУ в Курскую область СВО приобрела новое измерение
13 сентября 2024, 08:00

Фото: istock/Diy13

Заместитель министра обороны России Александр Фомин заявил, что после вторжения Вооруженных сил Украины в Курскую область специальная военная операция приобрела новое измерение. Об этом информирует РИА Новости.
В Пекине 12 - 14 сентября проходит Сяншаньский форум по безопасности, где заместитель министра обороны РФ Александр Фомин возглавляет российскую делегацию.

«После вторжения в начале августа этого года вооруженных сил Украины на территорию Курской области Российской Федерации, осуществленного при всеобъемлющей поддержке западных стран, специальная военная операция приобрела новое измерение», — пояснил он, выступая на открытии форума.

По его словам, раньше киевский режим использовал образ жертвы, однако сейчас агрессия ВСУ против мирного населения России окончательно опровергла эту ложь.

Ранее заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что страны НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам по формулам Киева. По его словам, это может привести к столкновению ядерных держав.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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НАТО собираются отправить войска на Украину, заявили в Минобороны
МО: НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам
13 сентября 2024, 07:41

Фото: сайт НАТО

Заместитель министра обороны РФ Александр Фомин сообщил, что страны НАТО хотят отправить войска на Украину для принуждения России к переговорам по формулам Киева. Об этом информирует РИА Новости.
«С целью обеспечения условий для силового принуждения России к переговорам по формулам Киева натовские страны строят планы по отправке своих войск на Украину», — сказал он.

Выступая на открытии 11-го Сяншаньского форума по безопасности в Пекине Фомин отметил, что это очень опасная игра, которая может привести к столкновению ядерных держав.

Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.

Президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте. В комментарии к видеофрагменту интервью российского лидера, опубликованному в соцсети Х, бизнесмен Илон Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого».

В Пекине 12 - 14 сентября проходит Сяншаньский форум по безопасности, где заместитель министра обороны РФ Александр Фомин возглавляет российскую делегацию.

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#байден
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#илон маск
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Группа украинских беспилотников вторглась в воздушное пространство России
Минобороны: ПВО за ночь нейтрализовала над 6 регионами РФ 20 БПЛА ВСУ
13 сентября 2024, 07:25

Фото: iStock/NiseriN

За ночь дежурными средствами ПВО были уничтожены 20 БПЛА над шестью регионами Российской Федерации. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Восемь вражеских беспилотных летательных аппарата были уничтожены над Брянской областью, три – над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области, по два БПЛА сбито над территориями Орловской и Смоленской областей и один над территорией Калужской области. Иных подробностей в российском военном ведомстве не привели.

По данным Минобороны России, беспилотники были запущены с целью совершения террористической атаки на объекты РФ.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах Российской Федерации. Силы ПВО успешно перехватывают и уничтожают дроны противника.

СБУ сообщила о задержании пяти человек, подозреваемых в поджоге автомобилей ВСУ. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В США раскрыли детали плана Трампа по завершению конфликта на Украине, реакция Киева
Вэнс: план Трампа по Украине включает заморозку конфликта по линии фронта
13 сентября 2024, 06:24

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Кандидат в вице-президенты США от республиканцев Джей Ди Вэнс раскрывает подробности плана Дональда Трампа по завершению конфликта на Украине. Вэнс утверждает, что Трамп предложит России, Украине и европейским странам обсудить условия мирного урегулирования, при этом линия фронта может стать демилитаризованной зоной.
Россия получит гарантии от Украины о нейтралитете, включая отказ от вступления в НАТО и союзнические институты.
Киев отреагировал на план Трампа

В ответ на предложение Вэнса, советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк назвал его «предвыборным хайпом». По мнению Подоляка, текущие американские политики и в демократическом, и в республиканском лагере будут продолжать предоставлять Украине необходимую поддержку. Подоляк добавил, что обсуждения могут продолжаться, но окончание конфликта, по его мнению, будет крайне негативным для России.

Бывший президент США Дональд Трамп, в своих недавних дебатах с вице-президентом Камалой Харрис, подчеркнул, что его главная цель — завершение боевых действий для спасения человеческих жизней. Трамп раскритиковал действующего президента Джо Байдена за отсутствие диалога с Владимиром Путиным и обещал остановить все «бесконечные войны за рубежом», если победит на выборах.

Европейские дипломаты выразили удивление в связи с позицией Трампа, отмечая его отказ четко выразить поддержку Украине. В то же время эксперты, такие как главный редактор журнала Responsible Statecraft Келли Влахос, считают, что Трамп и его соперница Камала Харрис недостаточно осведомлены о текущих конфликтах и возможностях их разрешения.

Оливия Трой, экс-советник бывшего вице-президента Майка Пенса, считает, что позиция Трампа отражает нежелание противостоять Путину, что вызывает серьезные опасения среди наблюдателей.

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Илона Маска встревожили слова Путина о прямом участии НАТО в конфликте на Украине
13 сентября 2024, 05:54

Фото: сайт Кремля

В заявлении президента России Владимира Путина о возможном прямом участии НАТО в конфликте на Украине возникли опасения у американского предпринимателя Илона Маска.
В комментарии к видеофрагменту интервью Путина, опубликованному в соцсети Х, Маск выразил свое беспокойство: «У меня плохое чувство по поводу этого». Его реакция на слова Путина, которые касаются возможного расширения участия НАТО в конфликте, вызвала обсуждение в медиа и среди пользователей сети.

Одновременно в соцсети Х появилась информация, что президент США Джо Байден и вице-президент Камала Харрис якобы готовятся к возможному развязыванию третьей мировой войны и санкционированию атак вглубь России. Также утверждается, что госсекретарь США Энтони Блинкен может объявить о разрешении Украине наносить удары по России с использованием западных ракет.

Основатель файлообменников Megaupload и Mega, Ким Дотком, выразил поддержку Маску, подтвердив его опасения и согласившись с его мнением.

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Россия обвиняет Запад в попустительстве наемникам в Курской области
Башилов: Запад игнорирует преступления наемников в Курской области
13 сентября 2024, 05:30

Фото: istock/Michele Ursi

Россия обвинила западные страны в игнорировании преступлений наемников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. Об этом заявил Андрей Башилов, представитель российской делегации на 57-й сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
Башилов подчеркнул, что использование наемников в боевых действиях ведет к росту насилия. Он также указал, что западные наемники открыто демонстрируют свои варварские действия, публикуя фото- и видеоматериалы своих преступлений в Курской области. Об этом сообщает ТАСС.

«Эти события происходят при попустительстве, а иногда и явном соучастии западных стран, которые претендуют на роль борцов за права человека», — отметил Башилов.
В то же время, британский эксперт Александр Меркурис сообщил, что атаки российской армии привели к изоляции значительного количества войск ВСУ в Курской области.

Ранее Итальянский военный обозреватель Джанлука Ди Фео в статье для газеты La Repubblica заявил о превосходстве России на всех фронтах в Донбассе и о критической нехватке ресурсов у Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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#курская область
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