Реабилитационный центр ДЭМА в Раменском восстановил более 40 бойцов СВО
Глава Раменского муниципального округа Эдуард Малышев проверил работу центра реабилитации ДЭМА в спорткомплексе «Борисоглебский». Он вручил благодарственное письмо главврачу центра Дэнуцу Мороге за успешное восстановление более 40 раненых участников спецоперации, сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
«Центр оказывает помощь участникам СВО, получившим тяжёлые ранения. Там работают около 20 специалистов разного профиля, которые помогают военнослужащим пройти длительный курс восстановления», – рассказали в администрации.
По словам главврача центра, за помощью обращаются и члены семей участников СВО. Иногда необходимо восстанавливать бойцов в кратчайшие сроки – две-три недели. Однако некоторым требуется до пяти месяцев реабилитации. В центре готовы безвозмездно помочь каждому.
Благотворительный проект по реабилитации участников спецоперации был запущен в 2022 году вместе с администрацией Раменского муниципального округа.