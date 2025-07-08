В Раменском состоялась презентация книги о без вести пропавших бойцах ВОВ

08 июля 2025, 15:12

Видео: пресс-служба администрации Раменского м.о.

Презентация двухтомника Александра Горбачёва «Без вести павшие» состоялась в раменском отделении партии «Единая Россия». В книге рассказывается о работе по установлению судеб бойцов, без вести пропавших в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба администрации муниципального округа.







«В ходе презентации её автор Александр Горбачёв рассказал о сложностях, связанных с так называемыми «смертными медальонами» — специальными капсулами, куда помещалась записанная на бумаге информация о бойце. К началу войны на всех солдат этих капсул не хватало. Кроме того, они часто хранились во внутренних карманах, из-за чего их было сложно извлечь», — говорится в сообщении.