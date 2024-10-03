Реабилитацию в «Ясенках» и «Протэкс-центре» прошли более 400 участников СВО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
В центре «Ясенки» уже прошли реабилитацию 275 участников спецоперации, а в «Протэкс-центре» – 143. Такие данные привели на расширенном заседании комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению. На нём обсудили меры поддержки военнослужащих и их семей, сообщили в пресс-службе регионального парламента.
«От реабилитации бойцов зависит, насколько скоро наши герои смогут социализироваться и вернуться к полноценной жизни. В центре «Ясенки» поправили здоровье 275 участников СВО. Многие ребята полностью восстановились и решили снова отправиться в зону спецоперации», – рассказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.Он напомнил, что депутаты ранее приняли закон о том, что бойцов с инвалидностью I группы в «Ясенках» могут бесплатно сопровождать родные. Также в центре работает центр проката технических средств реабилитации. А в декабре в «Ясенках» планируют открыть бассейн с акватренажёрами.
«В июне у нас открылся новый центр реабилитации для участников СВО на базе «Протэкс-центра» в Коломне. Там помогают тем, кто нуждается в протезировании. Реабилитацию в центре уже прошли 143 человека. Центр принимает бойцов со всей России», – добавил Брынцалов.Всего в Московской области определены 14 медицинских организаций, куда участники СВО могут быть переведены из госпиталей Минобороны для медицинской помощи на втором этапе реабилитации. В Подмосковье также функционируют 47 кабинетов медико-психологического консультирования.
Чтобы пройти реабилитацию, нужно подать заявление через портал госуслуг Московской области. Необходимо выбрать услугу «Признание граждан нуждающимися в социальном обслуживании», приложив при этом справку о ранении.
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Лора Луганская