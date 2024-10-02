В Детском клиническом центре заработало отделение челюстно-лицевой хирургии

Фото: пресс-служба Минздрава МО
В Детском клиническом центре им. Л.М. Рошаля в подмосковном Красногорске начало работу отделение челюстно-лицевой хирургии. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Московской области.
В отделении будут оказывать плановую и экстренную медицинскую помощь детям с челюстно-лицевыми патологиями. Это травмы лица, аномалии развития, воспалительные заболевания, новообразования, заболевания слюнных желёз и другие.
Как отметили в Минздраве, отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. Помощь там оказывают бесплатно, по полису ОМС. Первые маленькие пациенты уже поступили в отделение и готовятся к операциям.
Ранее сообщалось, что Детский клинический центр – это флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Там работают специалисты со всей страны.
Ежегодно стационарную помощь в ДКЦ будут получать около 15 тыс. пациентов и ещё более 150 тыс. пациентов амбулаторно.
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«Отделение оснащено новейшим оборудованием. Там есть всё, чтобы обеспечить полный цикл лечения маленьких пациентов – от диагностики до операции и реабилитации. Врачи будут проводить в том числе и сложные высокотехнологичные оперативные вмешательства», – сказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк.
Как отметили в Минздраве, отделение рассчитано на 30 коек круглосуточного пребывания. Помощь там оказывают бесплатно, по полису ОМС. Первые маленькие пациенты уже поступили в отделение и готовятся к операциям.
Ранее сообщалось, что Детский клинический центр – это флагманский проект Подмосковья в сфере здравоохранения. Там работают специалисты со всей страны.
Ежегодно стационарную помощь в ДКЦ будут получать около 15 тыс. пациентов и ещё более 150 тыс. пациентов амбулаторно.
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Лора Луганская