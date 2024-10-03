Робот Светлана пригласила привиться от гриппа около 215 тыс. жителей Подмосковья

Фото: пресс-служба Минздрава МО
Информирование жителей о проводящейся в Московской области прививочной кампании против гриппа проводит робот Светлана, приглашение пройти вакцинацию получили от неё уже почти 215 тысяч человек, звонки поступают с номера +7-498-602-31-35, сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.
«Робот Светлана приглашает на вакцинацию от гриппа людей старше 18 лет, ещё не сделавших прививку. На данный момент робот Светлана пригласила уже почти 215 тысяч жителей области», — сказал глава подмосковного Минздрава Алексей Сапанюк.Он подчеркнул, что вакцинация является самым эффективным и безопасным способом защититься от заболевания и вызванных им осложнений.
В министерстве напомнили, что вакцинация от гриппа в Московской области проводится в поликлиниках и мобильных комплексах. График и адреса работы мобильных прививочных комплексов размещены п ссылке.
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