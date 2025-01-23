ВС РФ взяли подразделения ВСУ в клещи в районе Новой Кругляковки

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Штурмовые группы ВС РФ создали в районе Новой Кругляковки клещи для ВСУ. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
Российские бойцы улучшили положение в районах Загрызово и Лозовая в Харьковской области и продвинулись в сторону Богуславки. Кроме того, сокращено пространство между позициями по флангам ударных групп ВС РФ.
По его словам, если российские штурмовики начнут двигаться навстречу друг к другу вдоль берега реки Лозовая, то ВСУ окажутся в оперативном окружении.
При этом Марочко добавил, что украинские подразделения предпринимают попытки удержаться на стратегической высоте в указанном районе. Однако, эти действия являются бесперспективными, о чем говорит оперативно-тактическая обстановка.
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«Таким образом, украинские боевики, находящиеся на позициях северо-восточнее Новой Кругляковки, были сдавлены с двух сторон и оказались в невыгодном положении. На данный момент расстояние между нашими передовыми подразделениями (Загрызово – Лозовая) составляет порядка 3 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, если российские штурмовики начнут двигаться навстречу друг к другу вдоль берега реки Лозовая, то ВСУ окажутся в оперативном окружении.
При этом Марочко добавил, что украинские подразделения предпринимают попытки удержаться на стратегической высоте в указанном районе. Однако, эти действия являются бесперспективными, о чем говорит оперативно-тактическая обстановка.
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Элина Позднякова