Ребенок едва не лишился рук из-за находки на улице

24 марта 2026, 18:00

Балицкий: в Васильевке ребенок подобрал обломок дрона и чуть не лишился рук

10-летний мальчик пострадал от взрыва обломка беспилотника в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.