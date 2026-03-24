Ребенок едва не лишился рук из-за находки на улице
10-летний мальчик пострадал от взрыва обломка беспилотника в Васильевке Запорожской области. Об этом сообщил губернатор Евгений Балицкий в своем телеграм-канале.
Ребенок нашел на улице фрагмент дрона и поднял его, после чего тот сдетонировал. В результате он получил ранения руки и термические ожоги, с которыми его доставили в хирургическое отделение Васильевской больницы. Врачи уверяют, что жизни юного пациента ничего не угрожает.
Глава региона призвал жителей соблюдать осторожность, а также напомнил, что при обнаружении любых подозрительных предметов, особенно похожих на боеприпасы или обломки беспилотников, категорически запрещается к ним приближаться, трогать или двигать их.
Ранее сообщалось, что вражеские БПЛА автомобиль скорой помощи в Васильевском округе Запорожской области.
