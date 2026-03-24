В России назвали новые возможные требования к Украине

24 марта 2026, 13:59

Политолог Блохин: новые требования РФ к Украине могут включить Николаев и Одессу

Россия может заявить о принадлежности Харькова, Николаева и Одессы в рамках ужесточения условий по урегулированию конфликта на Украине. Так считает политолог-американист Константин Блохин.





Ранее постпред России при ООН Василий Небензя в ходе заседания Совета Безопасности ООН по Украине заявил, что Киеву вскоре придется принять новые, менее выгодные условия завершения конфликта, если продолжит игнорировать возможность переговоров.



В разговоре с «Газетой.Ru» аналитик напомнил, что на сегодняшний день Россия требует от Украины ограничить численность ВСУ, вывести свои войска с территории Донбасса, установить нейтральный статус Киева и не размещать на своей территории иностранные контингенты.



Блохин уточнил, что Киев боится расширения Россией зоны своего влияния путем освобождения Харькова, Николаева и Одессы. Для Москвы контроль над этими городами жизненно необходим, подчеркнул эксперт.





«Харьков, Николаев и Одесса — этого боится Киев. Многие наши политологи, эксперты говорят о том, что оставлять в составе Украины Харьков, Николаев и Одессу было бы с нашей стороны грубой стратегической ошибкой. Если мы говорим об увеличении наших требований и претензий, то это вот как раз эти вещи», — заключил Блохин.