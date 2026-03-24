В ЕС рассказали о болезненном отказе от российского газа
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что отказ Европы от российского газа оказался крайне сложным и болезненным решением для стран ЕС. Об этом она сказала во время выступления в парламенте Австралии.
По ее словам, рост цен на энергоносители серьезно сказался на европейских гражданах. Фон дер Ляйен отметила, что Европа была вынужденной пересмотреть свою зависимость от российских энергоресурсов, особенно после событий февраля 2022 года, которые, по ее выражению, стали тяжелым уроком.
Чтобы пояснить масштаб произошедшего, глава Еврокомиссии предложила австралийским парламентариям представить ситуацию, при которой Австралия была бы должна практически мгновенно прекратить экспорт железной руды. По ее словам, в определенном смысле именно в таком положении оказался Евросоюз, когда поставки российского газа остановили в кратчайшие сроки.
После начала специальной военной операции Евросоюз ввел масштабные санкции против России, в том числе ограничения в энергетической сфере и меры по сокращению зависимости от российского газа. В результате объем поставок в Европу значительно снизился.
В России, в свою очередь, неоднократно заявляли, что отказ западных стран от российских энергоресурсов стал ошибкой, которая ведет к росту цен и формированию новой зависимости от более дорогих поставщиков. В Москве также подчеркивали, что российские нефть, газ и уголь продолжают поступать на внешние рынки, в том числе через посреднические схемы.
Читайте также: