Ребенок и трое взрослых пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области
В Белгородской области четыре человека, включая ребёнка, получили ранения в результате атаки украинских БПЛА. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Среди пострадавших — 15-летняя девочка, которая самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Медики диагностировали у нее минно‑взрывную травму, ушиб и ссадины ног.
Кроме того, на трассе Белгород — Шебекино пострадали двое мирных жителей в результате удара беспилотника. Еще один мужчина управлял грузовым автомобилем на той же дороге, когда в него влетел БПЛА.
Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки на регион.
Читайте также: