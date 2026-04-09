Ребенок и трое взрослых пострадали при ударе ВСУ по Белгородской области

Фото: iStock/Iulianna Est

В Белгородской области четыре человека, включая ребёнка, получили ранения в результате атаки украинских БПЛА. Об этом в соцсетях сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.



Среди пострадавших — 15-летняя девочка, которая самостоятельно обратилась за помощью в больницу. Медики диагностировали у нее минно‑взрывную травму, ушиб и ссадины ног.

Кроме того, на трассе Белгород — Шебекино пострадали двое мирных жителей в результате удара беспилотника. Еще один мужчина управлял грузовым автомобилем на той же дороге, когда в него влетел БПЛА.

Власти региона оказывают необходимую помощь пострадавшим. Экстренные службы ликвидируют последствия атаки на регион.

Александр Огарёв

