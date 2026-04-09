В трех российских аэропортах ввели ограничения
Росавиация: в аэропортах Внуково, Жуковский и Домодедово ввели ограничения
Росавиация объявила о введении временных ограничений на приём и выпуск воздушных судов в аэропортах московского авиаузла — «Внуково», «Домодедово» и «Жуковский».
В ведомстве подчеркнули, что эти меры направили на обеспечение безопасности рейсов. Ранее в аэропорту Санкт-Петербурга «Пулково» также вводились временные ограничения на использование воздушного пространства.
В Росавиации уточнили, что воздушная гавань продолжает функционировать, однако приём и выпуск самолетов осуществляются только по согласованию с уполномоченными органами. Мера должна обеспечить безопасность полётов.
Пассажиров проинформировали о возможных корректировках в расписании.