09 апреля 2026, 22:43

Президент России Путин объявил пасхальное перемирие с 11 по 12 апреля

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

В преддверии православной Пасхи президент России Владимир Путин поручил министру обороны Андрею Белоусову и начальнику Генерального штаба Валерию Герасимову ввести режим прекращения огня на всех участках проведения специальной военной операции.





Как сообщили в Кремле, перемирие будет действовать с 16:00 11 апреля до окончания дня 12 апреля. В Москве выразили надежду, что противник последует этому примеру. При этом российским военным дали указание быть готовыми оперативно пресекать любые возможные провокации с украинской стороны.



Накануне Владимир Зеленский призвал Россию к прекращению огня на фоне перемирия между США и Ираном. В Кремле в ответ заявили, что главарю киевского режима следовало бы взять на себя ответственность и пойти на заключение прочного мира, а не ограничиваться временными паузами.



В прошлом году Россия также объявляла пасхальное перемирие, которое Киев якобы принял. Однако после его завершения в Минобороны РФ сообщили о более чем 4900 нарушениях со стороны Украины.



