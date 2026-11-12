Ребенок стал жертвой атаки ВСУ на российский регион
12-летняя девочка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.
По его словам, трагедия произошла в районе поселка Комсомольский Белгородского округа. Вражеский беспилотник атаковал автомобиль, в котором ребенок находился вместе с матерью.
Женщина получила осколочное ранение головы, с которым ее доставили в областную клиническую больницу. Транспортное средство также оказалось повреждено. Губернатор выразил соболезнования семье погибшей девочки.
Ранее он сообщал, что за сутки ВСУ более 90 раз атаковали Белгородскую область. Всего средства ПВО перехватили 140 вражеских беспилотников над регионом. В Грайворонском округе при ударе погиб мужчина, а в Белгородском, Волоконовском, Грайворонском и Шебекинском округах пострадали восемь человек.
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