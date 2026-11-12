Ребенок стал жертвой атаки ВСУ на российский регион

12 ноября 2026, 18:08

Шуваев: 12-летняя девочка погибла при ударе дрона ВСУ по машине под Белгородом

Фото: iStock/bbsferrari

12-летняя девочка погибла при атаке ВСУ на Белгородскую область. Об этом сообщил губернатор региона Александр Шуваев в своем телеграм-канале.