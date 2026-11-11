В Омской области в местах падения обломков БПЛА ВСУ работают оперативные службы
На местах падения обломков вражеских БПЛА работают оперативные службы. Об этом в Макс написал губернатор Омской области Виталий Хоценко.
Ранее в среду Хоценко заявил, что силы ПВО отражают атаки украинских беспилотников на регион. До этого он сообщил о беспилотной опасности в области.
Губернатор призвал жителей не выходить на улицу. Также глава региона попросил не фотографировать и не публиковать работу ПВО Минобороны России.
Перед этим Россия и Украина договорились о масштабном обмене пленными на трехсторонних переговорах с США в Абу-Даби. Представители Москвы и Киева общались на русском языке.
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