В Курской области пострадал мужчина в результате атаки БПЛА ВСУ — Хинштейн
В Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 77-летний местный житель. Об этом в Макс сообщил губернатор Александр Хинштейн.
По словам главы региона, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правого бедра. В настоящее время пострадавшего эвакуируют в Курск.
«Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — подчеркнул Хинштейн.Ранее публиковались последние новости СВО на 12 ноября. Российские подразделения нанесли серию ударов по пунктам управления беспилотниками, опорным пунктам и местам сосредоточения живой силы ВСУ в зоне ответственности группировок «Центр», «Восток» и «Юг».