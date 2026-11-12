В Курской области пострадал мужчина в результате атаки БПЛА ВСУ — Хинштейн

12 ноября 2026, 14:11

Фото: istockphoto/Iulianna Est

В Курской области в результате атаки украинского беспилотника пострадал 77-летний местный житель. Об этом в Макс сообщил губернатор Александр Хинштейн.





По словам главы региона, у мужчины диагностировали минно-взрывную травму и слепое осколочное ранение правого бедра. В настоящее время пострадавшего эвакуируют в Курск.





«Наши врачи окажут всю необходимую помощь», — подчеркнул Хинштейн.