Ребёнок погиб при ударе ВСУ по автомобилю в Белгородской области

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Четырёхлетняя девочка погибла при ударе ВСУ по движущемуся автомобилю в Белгородской области. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор региона Вячеслав Гладков.
Отмечается, что FPV-дрон атаковал легковой автомобиль около села Новое. В машине ехала семья из пяти человек: супруги, их маленькая дочь, а также бабушка с дедушкой.
От полученных ран скончался ребёнок. Остальные члены семьи получили ранения. В тяжёлом состоянии находится дедушка девочки – его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. У остальных родственников наблюдаются осколочные ранения.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.
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От полученных ран скончался ребёнок. Остальные члены семьи получили ранения. В тяжёлом состоянии находится дедушка девочки – его госпитализировали с проникающим ранением брюшной полости. У остальных родственников наблюдаются осколочные ранения.
Пострадавшим оказывают всю необходимую медицинскую помощь, подчеркнул Гладков.
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Анастасия Чинкова